Дзюник: своим интервью Пугачева поставила крест на возвращении в РФ

Интервью Аллы Пугачевой поставило крест на возможности ее возвращения в Россию, уверен музыкальный продюсер Леонид Дзюник.
«Она просто поставила на сегодняшний день крест на возможности возвращения. Можно простить, забыть там и унижение людей, которые с ней работали, которые помогали, которые были ее мужьями, обеспечивали ее финансово. Это все можно простить. Но как можно просить восхваления террориста? Как может чеченский народ простить ей за эти слова, когда она восхваляла Джохара Дудаева, за то, что он сотворил с чеченским народом? Какая мать погибших в Первой, Второй чеченских войнах простит ей эти слова в поддержку Джохара Дудаева? Как простят слова те, чьи родные погибли в метро Автозаводская, на Дубровке, в Беслане, в Буденновске? Джохар Дудаев для нее был хороший человек. И она может рассчитывать на возвращение?», — подчеркнул он в беседе с aif.ru.
В свою очередь, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой поделился мнением, что Пугачева, публично восхваляя главу самопровозглашенной республики Ичкерия Джохара Дудаева, пытается удержаться на Западе, поскольку понимает, что обратно в РФ ей дороги нет.
Напомним, что в опубликованном 10 сентября интервью Пугачева заявила, что якобы лично знала Дудаева и назвала его «приличным и порядочным человеком». Артистка также извинилась за то, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Дудаев был жив.
Джохар Дудаев и его сторонники в 1991 году захватили власть в Чечне, что привело к началу Первой чеченской войны, жертвами которой стали тысячи человек. Дудаева ликвидировали в 1996 году.