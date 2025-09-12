Дзюник: своим интервью Пугачева поставила крест на возвращении в РФ

«Она просто поставила на сегодняшний день крест на возможности возвращения. Можно простить, забыть там и унижение людей, которые с ней работали, которые помогали, которые были ее мужьями, обеспечивали ее финансово. Это все можно простить. Но как можно просить восхваления террориста? Как может чеченский народ простить ей за эти слова, когда она восхваляла Джохара Дудаева, за то, что он сотворил с чеченским народом? Какая мать погибших в Первой, Второй чеченских войнах простит ей эти слова в поддержку Джохара Дудаева? Как простят слова те, чьи родные погибли в метро Автозаводская, на Дубровке, в Беслане, в Буденновске? Джохар Дудаев для нее был хороший человек. И она может рассчитывать на возвращение?», — подчеркнул он в беседе с aif.ru.