Хабиров прокомментировал ход строительства Межвузовского кампуса в Уфе

Напомним, межвузовский студенческий кампус в Уфе строится по нацпроекту «Молодежь и дети». Группа из 7 башен будет иметь более 103 тыс. кв. метров полезной площади. Самая большая башня о кампуса будет высотой 29 этажей. Башни решено назвать буквами греческого алфавита, Помимо общежития, здесь разместят учебные блоки, лаборатории, геномный центр, а также общественно-деловые пространства. Сдать объект должны к концу 2027 года.