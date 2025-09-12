Хабиров прокомментировал ход строительства Межвузовского кампуса в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров показал ход строительства Межвузовского студенческого кампуса.
Руководитель республики отметил, что кампус растет как на дрожжах. На стройплощадке работает огромное количество кранов и уже появляются очертания основы башен.
Радий Хабиров подчеркнул, что одна из самых масштабных строек в Башкирии.
Напомним, межвузовский студенческий кампус в Уфе строится по нацпроекту «Молодежь и дети». Группа из 7 башен будет иметь более 103 тыс. кв. метров полезной площади. Самая большая башня о кампуса будет высотой 29 этажей. Башни решено назвать буквами греческого алфавита, Помимо общежития, здесь разместят учебные блоки, лаборатории, геномный центр, а также общественно-деловые пространства. Сдать объект должны к концу 2027 года.