Новый аэропорт Иркутска построят между Ангарском и Шелеховом

Иркутский аэропорт определился с подрядчиком для разработки проектной документации нового авиационного комплекса «Ключевая». Согласно данным госзакупок, строительство планируется на 2028−2030 годы на территории между Ангарском и Шелеховом.
Победитель тендера снизил первоначальную цену контракта на 300 тысяч рублей — вместо запланированных 29 миллионов рублей работы будут выполнены за 28,7 миллиона рублей. Новый аэропорт построят в два этапа: сначала создадут полноценный аэродром класса «А» с взлетно-посадочной полосой, способный обслуживать до 10 миллионов пассажиров ежегодно.
Инфраструктура будет рассчитана на прием современных широкофюзеляжных самолетов, включая Boeing 777, Airbus A330 и российский МС-21. Аэропорт сможет работать круглосуточно в любых погодных условиях благодаря современному оборудованию. Проектом также предусмотрено строительство подъездных автодорог, железнодорожного сообщения и инженерных сетей.
