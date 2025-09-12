Ричмонд
Жителю Красноярского края посмертно присвоена медаль «За отвагу» за героизм в зоне СВО

Указом Президента Российской Федерации житель поселка Подгорный Иван Колмык награжден медалью «За отвагу» (посмертно).

Церемония вручения государственной награды состоялась у мемориала «Мать солдата» в Подгорном, где медаль была передана супруге героя Галине.

Как сообщил глава Железногорска Дмитрий Чернятин в своем Telegram-канале, Иван Колмык погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции, где служил стрелком-сапером штурмового отделения. На фронт он ушел в июле прошлого года.

У героя остались жена и двое сыновей — Евгений и Константин, которые учатся в школе № 104. Церемония вручения награды прошла при участии представителей местной администрации, школьников и жителей поселка.

Медаль «За отвагу» является одной из самых почетных государственных наград за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий. Посмертное награждение подчеркивает значимость подвига, совершенного уроженцем Красноярского края.