Жителю Красноярского края посмертно присвоена медаль «За отвагу» за героизм в зоне СВО

Указом Президента Российской Федерации житель поселка Подгорный Иван Колмык награжден медалью «За отвагу» (посмертно).
Церемония вручения государственной награды состоялась у мемориала «Мать солдата» в Подгорном, где медаль была передана супруге героя Галине.
Как сообщил глава Железногорска Дмитрий Чернятин в своем Telegram-канале, Иван Колмык погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции, где служил стрелком-сапером штурмового отделения. На фронт он ушел в июле прошлого года.
У героя остались жена и двое сыновей — Евгений и Константин, которые учатся в школе № 104. Церемония вручения награды прошла при участии представителей местной администрации, школьников и жителей поселка.
Медаль «За отвагу» является одной из самых почетных государственных наград за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий. Посмертное награждение подчеркивает значимость подвига, совершенного уроженцем Красноярского края.