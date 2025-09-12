Жителю Красноярского края посмертно присвоена медаль «За отвагу» за героизм в зоне СВО

Как сообщил глава Железногорска Дмитрий Чернятин в своем Telegram-канале, Иван Колмык погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции, где служил стрелком-сапером штурмового отделения. На фронт он ушел в июле прошлого года.