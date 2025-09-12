Ричмонд
Новосибирские учёные создали новый сорбент для очистки водоёмов

Это материал на основе гречневой лузги.

Молодые учёные Новосибирской области презентовали инновационные экологические и энергетические проекты, реализующиеся при содействии регионального правительства в рамках национального проекта «Химия и новые материалы».

Так, новосибирские учёные разработали современный сорбент для очистки природных водоёмов, схожих по составу с водами Оби и Новосибирского водохранилища, от опасных металлов.

Сибирские исследователи создали материал на основе гречневой лузги, демонстрирующий эффективность в поглощении тяжёлых металлов — свинца, кадмия и ртути.

Главное преимущество заключается в использовании сельхозотходов как возобновляемого ресурса, что существенно снижает себестоимость производства по сравнению с существующими аналогами.