В Перми выступит детский музыкальный театр из Москвы

11 ноября московский театр представит мюзикл Алексея Шелыгина по повести Григория Белых и Леонида Пантелеева «Республика ШКИД». Это добрая история о беспокойных жителях интерната для беспризорных, об их воспитателях, о том, как хулиганы и карманные воришки превращаются в людей, поступки которых определяют понятия «честь», «совесть», «дружба». Продолжительность спектакля — 2 часа 30 минут с антрактом, рекомендуемый возраст: 12+.