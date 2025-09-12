В Перми выступит детский музыкальный театр из Москвы

В Пермь приедет детский музыкальный театр, воспитанниками которого были Николай Басков, Валерия Ланская, Наталья Громушкина и многие другие звезды российского театра, кино, музыки. Детский музыкальный театр юного актера (г. Москва) представит лучшие постановки на большой сцене Пермского дома народного творчества «Губерния» 11 и 13 ноября.
За два дня состоится четыре показа. Пермяки смогут увидеть два спектакля.
11 ноября московский театр представит мюзикл Алексея Шелыгина по повести Григория Белых и Леонида Пантелеева «Республика ШКИД». Это добрая история о беспокойных жителях интерната для беспризорных, об их воспитателях, о том, как хулиганы и карманные воришки превращаются в людей, поступки которых определяют понятия «честь», «совесть», «дружба». Продолжительность спектакля — 2 часа 30 минут с антрактом, рекомендуемый возраст: 12+.
13 ноября в программе — музыкальный комедийный вестерн по юмористическому рассказу О. Генри «Вождь краснокожих». Многие знают и любят знаменитую историю, как два незадачливых похитителя крадут сына самого богатого жителя города, но мальчишка оказывается настоящим кошмаром. Захватывающая и смешная история о том, как мошенники стали жертвами собственного заложника.
Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут, предназначен для юных зрителей от 6 лет и взрослых.
Оба спектакля пройдут в сопровождении живого оркестра театра «Орфей» (художественный руководитель — Петр Юрков).