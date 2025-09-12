Назван надежный способ консервации: банка с огурцами больше не «взорвется»

По ее словам, основной причиной «взрыва» является процесс брожения в рассоле. Он начинается из-за нарушений технологии: не хватает соли, плохо закручена крышка, в банку попал воздух или тара была недостаточно чистой. Из-за активности микроорганизмов раствор начинает бродить, выделяя газы, которые и «срывают» крышки с банок.