Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ПВО отразили атаку БПЛА, Слюсарь рассказал о последствиях

Из-за атаки дронов ВСУ в Ростовской области повреждён частный дом и газовая труба.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области российские силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать при помощи БПЛА объекты на территории региона. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Сообщается, что украинские беспилотники были уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районе.

Чиновник рассказал о последствиях атаки БПЛА.

«В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы», — написал Слюсарь в Telegram-канале, уточнив, что информации о пострадавших не поступало.

Накануне в аэропорту Пулково ввели план «Ковер» на фоне опасности атаки БПЛА.

Тем временем украинские дроны сбивают над Москвой. Силы ПВО отражают атаку на столицу с 01:20 12 сентября. К 02:10 уничтожено уже семь БПЛА. Об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше