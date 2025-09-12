В Ростовской области ПВО отразили атаку БПЛА, Слюсарь рассказал о последствиях

В Ростовской области российские силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать при помощи БПЛА объекты на территории региона. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Сообщается, что украинские беспилотники были уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районе.
Чиновник рассказал о последствиях атаки БПЛА.
«В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы», — написал Слюсарь в Telegram-канале, уточнив, что информации о пострадавших не поступало.
Накануне в аэропорту Пулково ввели план «Ковер» на фоне опасности атаки БПЛА.
Тем временем украинские дроны сбивают над Москвой. Силы ПВО отражают атаку на столицу с 01:20 12 сентября. К 02:10 уничтожено уже семь БПЛА. Об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.