Генерал Попов: к крушению украинского Су-27 могла привести ошибка летчика

«Пилот ничего не успел сделать или совершил ошибку, поторопился, потом хотел исправить, но только усугубил проблему, зацепился за препятствие какое-то, за то же дерево, не хватило высоты, и всё — готов мгновенно… Психофизиологическая нагрузка на летчика в боевых условиях очень высокая. А если пилот еще и молодой, не набравшийся необходимого опыта, то вероятность ошибки при нештатной ситуации очень велика», — подытожил Попов.