Генерал Попов: к крушению украинского Су-27 могла привести ошибка летчика

Су-27 воздушных сил ВСУ мог разбиться из-за технической неисправности или ошибки летчика, выдвинул версию в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее стало известно, что 11 сентября на запорожском направлении во время выполнения боевого задания потерпел крушение истребитель ВВС Украины, летчик погиб.
«Причиной крушения самолета может быть техническая неисправность. Вероятно, летчик работал на предельно малых высотах и на предельных скоростях, перегрузках. Может быть, пускал или хотел пустить ракету, охотился за кем-то. И в это время что-то пошло не так, произошел отказ определенных узлов», — отметил Попов.
Он пояснил, что истребители на Украине подготавливают сейчас в крайне сложных условиях дефицита времени и специалистов.
«Там всё на грани фола. Как говорят у нас в народе: где тонко, там и рвется. Произошла нештатная ситуация, которая переросла в аварийную и тут же в катастрофическую», — сказал Попов.
Привести к крушению истребителя могла и неопытность летчика, не справившегося с возникшей нештатной ситуацией.
«Пилот ничего не успел сделать или совершил ошибку, поторопился, потом хотел исправить, но только усугубил проблему, зацепился за препятствие какое-то, за то же дерево, не хватило высоты, и всё — готов мгновенно… Психофизиологическая нагрузка на летчика в боевых условиях очень высокая. А если пилот еще и молодой, не набравшийся необходимого опыта, то вероятность ошибки при нештатной ситуации очень велика», — подытожил Попов.
Ранее Попов выдвинул версию, что разбившийся украинский Су-27 мог проиграть дуэль беспилотнику «Герань».