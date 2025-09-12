Красноярский ФК «Енисей» сыграет в Кубке России с медиакомандой «Амкал»

Футбольный клуб «Енисей» из Красноярска определил своего соперника в 1/32 финала Кубка России. Им стала медиакоманда «Амкал», которая прошла в следующий раунд после победы над белгородским «Салютом».
Как сообщается в официальных соцсетях красно-синих, матч состоится в период с 23 по 25 сентября на выезде. Точная дата и время проведения встречи будут объявлены дополнительно.
Особый интерес к матчу вызван необычным статусом соперника — «Амкал» представляет медиалигу и уже успел создать сенсацию, обыграв профессиональные клубы «Квант» из Обнинска и «Калугу». В предыдущем матче команда установила уникальный рекорд: на поле вышел 70-летний Александр Медведев, бывший глава правления «Зенита», ставший самым возрастным игроком в истории российского футбола.
Для красноярского «Енисея» этот матч станет серьезным испытанием — команде предстоит противостоять не только футболистам, но и медийной составляющей проекта, которая привлекает повышенное внимание к играм «Амкала».