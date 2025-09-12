Несколько российских аэропортов приостановили работу на фоне угроз атаки БПЛА

Сразу четыре аэропорта РФ приостановили работу на фоне сообщений о беспилотной опасности. Ограничительные меры действуют в четырех воздушных гаванях страны. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Среди временно ограниченных на работу аэропортов числятся воздушные гавани Иваново, Петербурга, Пскова и Ярославля. В сообщении уточняется, что меры безопасности, принятые в районах Ленинградской области повлияли на рейсы, запланированные в Калининград и из него.
«Аэропорты: ИВАНОВО (Южный), ПСКОВ, ПУЛКОВО, ЯРОСЛАВЛЬ (Туношна). В ночные часы были ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — предупредили в Росавиации.
Всего в течение ночи над Ленобластью уничтожили более 30 БПЛА. Предупреждение о воздушной тревоге действует с 01:20.