Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье после гибели подростка возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает краевое СУ СКР.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает краевое СУ СКР.

Следствие установило, что студент колледжа проходил практику на производственной базе в Карагайском муниципальном округе. Вечером 10 сентября юноша зашел в цех, попал в шнек стационарного бетоносмесителя и получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Следствие допрашивает свидетелей и очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственные органы дадут правовую оценку действиям лиц, которые должны были следить за соблюдением требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.