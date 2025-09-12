В Прикамье после гибели подростка возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает краевое СУ СКР.
Следствие установило, что студент колледжа проходил практику на производственной базе в Карагайском муниципальном округе. Вечером 10 сентября юноша зашел в цех, попал в шнек стационарного бетоносмесителя и получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Следствие допрашивает свидетелей и очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственные органы дадут правовую оценку действиям лиц, которые должны были следить за соблюдением требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.