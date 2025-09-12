В «Пулково» частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий

«Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта. Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту. Приносим извинения за доставленные неудобства. Напоминаем, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. Это главный приоритет гражданской авиации», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Пулково».