В «Пулково» частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий

«Пулково» сообщил о частичном ограничении регистрации на рейсы внутренних линий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий в «Пулково», сообщает аэропорт.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план «Ковер» ввели в радиусе 100 километров от аэропорта «Пулково», идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. В Росавиации сообщили о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в «Пулково».

«Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта. Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту. Приносим извинения за доставленные неудобства. Напоминаем, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. Это главный приоритет гражданской авиации», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Пулково».