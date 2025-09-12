В Омске покупательница взыскала с магазина 642 тысячи рублей

Прокуратура Ленинского округа Омска поддержала в суде гражданский иск покупательницы против ООО «Лента». В июне 2024 года женщина получила тяжкий вред здоровью, споткнувшись о картонную коробку для сбора отходов в торговом зале. Об этом сообщил 12 сентября канал t.me/prok_omsk.
Участвующий в процессе прокурор дал заключение об обоснованности требований о взыскании расходов на лечение и компенсации морального вреда. Ленинский районный суд удовлетворил иск полностью. В итоге с торговой сети взыскали данные расходы, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Общая сумма составила 642 тысячи рублей.
Судебное решение уже вступило в законную силу.
