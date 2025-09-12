В Омске покупательница взыскала с магазина 642 тысячи рублей

Участвующий в процессе прокурор дал заключение об обоснованности требований о взыскании расходов на лечение и компенсации морального вреда. Ленинский районный суд удовлетворил иск полностью. В итоге с торговой сети взыскали данные расходы, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Общая сумма составила 642 тысячи рублей.