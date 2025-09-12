Как уволиться без отработки: советы юриста

Трудоустроенные россияне могут заявить об увольнении и менее, чем за две недели до ухода. Предупреждать работодателя заранее не потребуется, если на то есть уважительные причины. Сотрудник, в таком случае, не обязан отрабатывать положенные две недели. Об уважительных причинах скорого увольнения рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, цитирует RT.