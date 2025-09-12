Как уволиться без отработки: советы юриста

Трудоустроенные россияне могут заявить об увольнении и менее, чем за две недели до ухода. Предупреждать работодателя заранее не потребуется, если на то есть уважительные причины. Сотрудник, в таком случае, не обязан отрабатывать положенные две недели. Об уважительных причинах скорого увольнения рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, цитирует RT.
Юрист перечислил наиболее распространенные причины, которые оправдывают резкий уход с должности. В их числе поступление в учебное заведение и выход на пенсию. Однако реальный перечень куда больше.
«Работник может уволиться без отработки, если уполномоченным органом (например, государственной инспекцией труда) установлено, что работодатель допустил нарушение норм трудового законодательства, локальных нормативных актов, условий трудового или коллективного договора, соглашения сторон. Наконец, работник имеет возможность написать заявление на отпуск с последующим увольнением», — сообщил Александр Хаминский.
