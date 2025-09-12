Топ-5 главных новостей в Молдове 12 сентября 2025: В Молдове резко холодает и надвигаются ливни; международные адвокаты хотят подать в европейские суды из-за ареста башкана Гагаузии Гуцул; как ПАС присваивает себе проекты, к&

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 12 сентября 2025:
1. В Молдове резко холодает и надвигаются ливни: Сколько продлится нашествие осени.
2. Незаконное содержание под стражей, политически мотивированный процесс, лишение жителей Гагаузии их избранного представителя: Международные адвокаты намерены обратиться в европейские судебные инстанции.
3. Газопровод построен до прихода Санду к власти, садик отремонтирован за счет мэрии: Люди в Молдове в шоке от того, как ПАС присваивает себе проекты, к которым никакого отношения не имеет — разоблачение лжи.
4. Верх цинизма от правящей в Молдове партии ПАС: Заставили школьников на камеру благодарить за бесплатные «горячие завтраки», которые и не все собаки стали бы есть.
5. В Молдове автомобиль выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с другим авто: Один человек погиб, двое оказались в больнице.
