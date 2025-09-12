Получение наследства в Татарстане: очередность и что получают родственники

К наследству также относятся долги умершего в пределах стоимости полученной собственности. Это значит, что вместе с квартирой, деньгами или автомобилем наследники принимают и обязательства. Забрать имущество, но отказаться от долгов нельзя — отказаться можно только от наследства целиком.