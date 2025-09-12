Получение наследства в Татарстане: очередность и что получают родственники

Что входит в наследство.
— материальные предметы (личные вещи);
— денежные средства и ценные бумаги;
— объекты недвижимости;
— транспортные средства;
— имущественные права.
К наследству также относятся долги умершего в пределах стоимости полученной собственности. Это значит, что вместе с квартирой, деньгами или автомобилем наследники принимают и обязательства. Забрать имущество, но отказаться от долгов нельзя — отказаться можно только от наследства целиком.
Что не входит в наследство.
— права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя (например, обязанность по уплате алиментов);
— личные нематериальные права.
Очередность наследования по закону.
Первая очередь — дети, супруг/супруга и родители наследодателя.
Вторая очередь — братья и сестры, бабушки и дедушки.
Третья очередь — дяди и тети.
Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки.
Пятая очередь — дети родных племянников и племянниц, а также братья и сестры дедушек и бабушек.
Шестая очередь — потомки двоюродных внуков и внучек, а также двоюродных братьев, сестер, бабушек и дедушек.
Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, а также отчим и мачеха.
Восьмая очередь — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не входят в число наследников по закону, но проживавшие с ним не менее года.