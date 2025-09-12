Ричмонд
Получение наследства в Татарстане: очередность и что получают родственники

После ухода из жизни человека его родственники вправе претендовать на получение наследства. Кто обладает первоочередным правом на получение наследства в Татарстане, а также что именно относится к наследственному праву — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Что входит в наследство.

— материальные предметы (личные вещи);

— денежные средства и ценные бумаги;

— объекты недвижимости;

— транспортные средства;

— имущественные права.

К наследству также относятся долги умершего в пределах стоимости полученной собственности. Это значит, что вместе с квартирой, деньгами или автомобилем наследники принимают и обязательства. Забрать имущество, но отказаться от долгов нельзя — отказаться можно только от наследства целиком.

Что не входит в наследство.

— права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя (например, обязанность по уплате алиментов);

— личные нематериальные права.

Очередность наследования по закону.

Первая очередь — дети, супруг/супруга и родители наследодателя.

Вторая очередь — братья и сестры, бабушки и дедушки.

Третья очередь — дяди и тети.

Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки.

Пятая очередь — дети родных племянников и племянниц, а также братья и сестры дедушек и бабушек.

Шестая очередь — потомки двоюродных внуков и внучек, а также двоюродных братьев, сестер, бабушек и дедушек.

Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, а также отчим и мачеха.

Восьмая очередь — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не входят в число наследников по закону, но проживавшие с ним не менее года.