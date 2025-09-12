В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

В субботу торговля будет организована на участке автодороги по улице Правды от Таллинской до Новороссийской, перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, на двух площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна», а также на площадях перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.