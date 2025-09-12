11 рейсов задерживаются в новосибирском аэропорту

Среди задержанных рейсов — рейсы из Улан-Удэ, Пекина, Благовещенска, Южно-Сахалинска и других городов.
По данным электронного табло воздушной гавани, в Новосибирск с опозданием прибудут самолёты из 11 городов. Среди задержанных рейсов — рейсы из Улан-Удэ, Пекина, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Антальи, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Бишкека, Сочи, Хабаровска и Стамбула.
При этом вылеты из Новосибирска осуществляются по расписанию, отменённых рейсов нет. Причины задержек пока не разглашаются.