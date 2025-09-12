Первые осенние заморозки ожидаются в Красноярске в выходные

Как сообщают метеорологи, уже в пятницу сохранится относительно теплая погода с температурой до +17 градусов и ясным небом. Однако в субботу и воскресенье горожан ждут: значительное похолодание до +12 градусов днем, ночные температуры от +5 до +8 градусов, облачная погода с периодическими дождями, умеренный ветер.