Первые осенние заморозки ожидаются в Красноярске в выходные

Жителей краевого центра ждет резкое похолодание в предстоящие выходные.
По данным синоптиков, температура воздуха опустится до +5…+8 градусов ночью и не превысит +12 градусов днем.
Как сообщают метеорологи, уже в пятницу сохранится относительно теплая погода с температурой до +17 градусов и ясным небом. Однако в субботу и воскресенье горожан ждут: значительное похолодание до +12 градусов днем, ночные температуры от +5 до +8 градусов, облачная погода с периодическими дождями, умеренный ветер.
Атмосферное давление останется в пределах сезонной нормы. Специалисты рекомендуют красноярцам: достать теплую одежду и зонты, водителям быть осторожными на дорогах из-за возможного гололеда, владельцам дачных участков завершить сезонные работы.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура снова повысится до +15…+17 градусов. Однако это похолодание станет первым серьезным признаком наступления осени в Красноярском крае.
Метеорологи напоминают, что такие температурные колебания характерны для второй половины сентября в Сибири и соответствуют климатической норме региона.