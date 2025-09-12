В ОП хотят бесплатно выделять жильё учителям с 25-летним стажем

Российские учителя должны иметь право на получение бесплатного жилья при наличии 25-летнего стажа работы в школе. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Считаю, что тем, кто проработал в школе более 25 лет можно безвозмездно выделять жилье», — сказал Гриб ТАСС, добавив, что таким образом не только будет решаться жилищная проблема педагогов, но и будет повышаться престиж профессии учителя.
Ранее в Госдуме выступили с предложением, что учителя и врачи в России должны получить такой же статус и льготы, как у государственных служащих, в том числе право на пенсию за выслугу лет.
О том, какие льготы положены педагогам в 2025 году и как их оформить на федеральном и региональном уровне, рассказываем здесь на KP.RU.
