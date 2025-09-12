Лукашенко поблагодарил сотрудников Следственного комитета за профессионализм и верность присяге

На ваши плечи возложена высочайшая ответственность за сохранение законности и порядка в стране, мира и согласия в обществе. От оперативности и качества вашей работы зависит доверие граждан правоохранительным органам и государству в целом.
Поздравление Президента с Днем сотрудника органов предварительного следствия
Сотрудникам и ветеранам органов предварительного следствия.
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов предварительного следствия.
На ваши плечи возложена высочайшая ответственность за сохранение законности и порядка в стране, мира и согласия в обществе. От оперативности и качества вашей работы зависит доверие граждан правоохранительным органам и государству в целом.
Благодарю сотрудников Следственного комитета за исключительный профессионализм, объективность и верность присяге. Убежден, что и впредь при выполнении поставленных задач ваш коллектив будет следовать принципам законности, справедливости и неотвратимости наказания, оставаясь образцом мужества, принципиальности и преданного служения Республике Беларусь и ее народу.
Выражаю признательность ветеранам органов следствия за пример истинного патриотизма и существенный вклад в укрепление национальной безопасности.
Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия вам и вашим семьям!
Александр Лукашенко,
12 сентября 2025 года.