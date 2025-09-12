Ричмонд
Лукашенко поблагодарил сотрудников Следственного комитета за профессионализм и верность присяге

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

На ваши плечи возложена высочайшая ответственность за сохранение законности и порядка в стране, мира и согласия в обществе. От оперативности и качества вашей работы зависит доверие граждан правоохранительным органам и государству в целом.

говорится в поздравлении

Президент поблагодарил сотрудников Следственного комитета за исключительный профессионализм, объективность и верность присяге. «Убежден, что и впредь при выполнении поставленных задач ваш коллектив будет следовать принципам законности, справедливости и неотвратимости наказания, оставаясь образцом мужества, принципиальности и преданного служения Республике Беларусь и ее народу», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко выразил признательность ветеранам органов следствия за пример истинного патриотизма и существенный вклад в укрепление национальной безопасности.

Глава государства пожелал сотрудникам и ветеранам органов предварительного следствия, а также их семьям крепкого здоровья, мира, благополучия.

