Отлетались: СУ-27 вместе с пилотном рухнул на Украине

Очередной украинский Су-27 разбился в зоне СВО на запорожском направлении. Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов назвал aif.ru наиболее вероятные версии крушения самолета, а также выдвинул предположение, на какой объект мог быть нацелен истребитель.
Су-27 проиграл дуэль «Герани».
Су-27 воздушных сил ВСУ мог разбиться, так как проиграл дуэль российскому беспилотнику «Герань», сказал Попов.
«Су-27 мог проиграть дуэль “Герани”. Вполне вероятно, что произошло следующее: летчик поразил беспилотник, но не учел скорость сближения с целью, вовремя не вышел из атаки. Радиус разворота ведь у истребителя большой. И в итоге попал под удар разлетевшихся осколков БПЛА, которые поразили важные узлы. А боезаряд у “Герани” все-таки большой: и 25, и 35, и даже до 50 килограммов взрывчатки может быть», — отметил генерал-майор.
Кроме того, он не исключил, что истребитель могли сбить российские силы противовоздушной обороны.
К крушению Су-27 могла привести ошибка летчика.
Также Су-27 мог разбиться из-за технической неисправности или ошибки летчика.
«Летчик работал на предельно малых высотах и скоростях, на предельных перегрузках. Может быть, пускал или хотел пустить ракету, охотился за кем-то. И в это время что-то пошло не так, произошел отказ определенных узлов», — отметил Попов.
Он пояснил, что истребители на Украине подготавливают сейчас в крайне сложных условиях дефицита времени и специалистов.
«Там всё на грани фола. Как говорят у нас в народе: где тонко, там и рвется. Произошла нештатная ситуация, которая переросла в аварийную и тут же в катастрофическую», — сказал Попов.
Привести к крушению истребителя могла и неопытность летчика, который не смог справиться с возникшей нештатной ситуацией.
«Пилот ничего не успел сделать или совершил ошибку, поторопился, потом хотел исправить, но только усугубил проблему, зацепился за препятствие какое-то, за то же дерево, не хватило высоты, и всё — готов мгновенно… Психофизиологическая нагрузка на летчика в боевых условиях очень высокая. А если пилот еще и молодой, не набравшийся необходимого опыта, то вероятность ошибки при нештатной ситуации очень велика», — отметил Попов.
Су-27 мог атаковать Запорожскую АЭС.
Целью разбившегося украинского истребителя могла быть Запорожская атомная электростанция, считает генерал-майор.
«Не исключено, что враг ее со всех сторон обрабатывает. Все понимают, какой это дорогой и опасный объект, и если что-то случится, шум будет на всю Европу, на весь мир», — сказал Попов.
Именно поэтому, добавил генерал-майор, безопасности Запорожской АЭС уделяется особое внимание: есть система ПВО, охрана, осуществляется постоянный мониторинг представителями МАГАТЭ.
«Бесшабашность и беспринципность администрации Зеленского известна. А военный летчик, даже осознавая, к чему может привести удар по АЭС, и не желая этого делать, будет вынужден выполнить приказ, если такой поступит», — поделился Попов.
Су-27 у ВСУ остались единицы.
Су-27 у Украины на сегодняшний остается мало, отметил генерал-майор.
«Думаю, что у них сейчас истребителей Су-27 штук 15−18 осталось. МиГ-29 — 20−24, их запас вроде и большой, но в основном они находятся в нерабочем состоянии. Как правило, в данном случае военные занимаются каннибализмом авиационным, то есть запчастями их используют и ждут, когда ремонт пройдет на заводах», — сказал Попов.
При этом с восстановлением истребителей постоянно возникают проблемы.
«Харьковский авиационный завод практически на боку лежит, почти не работает. Там только немного беспилотников выпускают. К тому же по цеху предприятия на прошлой неделе был нанесен удар. Авиационный завод под Киевом еще какие-то заказы выполняет. Под Винницей и во Львове еще есть ремонтные заводы, там относительно спокойно, но возможности ограничены», — подытожил Попов.