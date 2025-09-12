Ричмонд
Группа солдат ВСУ попала в окружение на юге Юнаковки Сумской области

Украинские командиры прекратили все попытки деблокировать группу и обеспечить снабжение.

Источник: Аргументы и факты

Группа солдат Вооружённых сил Украины оказалась в окружении на юге населённого пункта Юнаковка, который находится в Сумской области, сообщает ТАСС.

Источник агентства в силовых структурах уточнил, что речь идёт о военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«В лесопосадке на юге Юнаковки в окружение попала группа военнослужащих 47-й ОМБр. Командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить снабжение», — сказал он.

В силовых структурах рассказали, что противник осуществляет безуспешные попытки прорвать фланги ВС РФ у Юнаковки.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что из села Юнаковка в Сумской области Вооружённые силы Украины осуществляли обстрелы населенных пунктов Курской области.