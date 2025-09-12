Минпросвещения России определило время на выполнение домашнего задания в школах

По его словам, помимо максимального единого времени на выполнение домашнего задания, есть нормы для каждого класса. Так, продолжительность выполнения домашних заданий составляет: в 1-м классе — один час, во 2−3-х классах — около полутора часов, в 4−5-х классах — не более двух часов, в 6−8-х классах — 2,5 часа, в 9−11-х классах — не более 3,5 часа.