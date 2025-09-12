Минпросвещения России определило время на выполнение домашнего задания в школах

Дети должны тратить на выполнение школьного домашнего задания не более 3,5 часа. Это время, которое утвердило Министерство просвещения РФ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
— Объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа, — заявил он в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
По его словам, помимо максимального единого времени на выполнение домашнего задания, есть нормы для каждого класса. Так, продолжительность выполнения домашних заданий составляет: в 1-м классе — один час, во 2−3-х классах — около полутора часов, в 4−5-х классах — не более двух часов, в 6−8-х классах — 2,5 часа, в 9−11-х классах — не более 3,5 часа.
Данные рекомендации и нормы согласованы с Роспотребнадзором, они учитывают возраст каждого ребенка, подчеркнул Кравцов в беседе с агентством.
Сергей Кравцов ранее заявил, что отмены домашних заданий в школах не будет, так как они нужны для закрепления материала. Домашние задания развивают самостоятельность и помогают выявлять пробелы в знаниях, но создают нагрузку и могут ухудшать психологическое состояние детей, высказалась завуч одной из школ, педагог Наталия Савинкина.