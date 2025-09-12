Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения России определило время на выполнение домашнего задания в школах

Дети должны тратить на выполнение школьного домашнего задания не более 3,5 часа. Это время, которое утвердило Министерство просвещения РФ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Дети должны тратить на выполнение школьного домашнего задания не более 3,5 часа. Это время, которое утвердило Министерство просвещения РФ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

— Объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа, — заявил он в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

По его словам, помимо максимального единого времени на выполнение домашнего задания, есть нормы для каждого класса. Так, продолжительность выполнения домашних заданий составляет: в 1-м классе — один час, во 2−3-х классах — около полутора часов, в 4−5-х классах — не более двух часов, в 6−8-х классах — 2,5 часа, в 9−11-х классах — не более 3,5 часа.

Данные рекомендации и нормы согласованы с Роспотребнадзором, они учитывают возраст каждого ребенка, подчеркнул Кравцов в беседе с агентством.

Сергей Кравцов ранее заявил, что отмены домашних заданий в школах не будет, так как они нужны для закрепления материала. Домашние задания развивают самостоятельность и помогают выявлять пробелы в знаниях, но создают нагрузку и могут ухудшать психологическое состояние детей, высказалась завуч одной из школ, педагог Наталия Савинкина.