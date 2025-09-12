В Перми изменится движение транспорта в связи с проведением фестиваля «Симфония огня»

В субботу, 13 сентября, в Кировском районе Перми состоится фестиваль фейерверков «Симфония огня». В связи с этим будет временно ограничиваться и прекращаться движение транспорта.
Так, с 19:00 12 сентября до 23:59 13 сентября будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на:
— Ласьвинской от улицы Закамской до улицы Кировоградской;
— Кировоградской между улицами Адмирала Нахимова и Федосеева.
С 18:00 до 23:59 13 сентября будет прекращено движение всех видов транспорта на участках улиц:
— Ласьвинской от Закамской до Кировоградской;
— Кировоградской от Адмирала Нахимова до Федосеева.
В субботу, 13 сентября, временно изменятся маршруты автобусов, а также будет продлена работа общественного транспорта. После окончания фестиваля в 23:00 пермяки и гости города смогут воспользоваться автобусами № 2, № 60, № 79 и № 80, рассказали в городском дептрансе.
Отдельные рейсы автобуса № 6 пойдут от ДК имени Кирова через микрорайоны Железнодорожный и Пролетарский. Движение по улице Кировоградской будет ограничено. Автобусы № 79 с 18:00 до 00:00 пойдут в объезд по улице Адмирала Нахимова вместо Худанина.
В центре Перми транспорт также будет работать дольше. Автобусы № 1, № 3, № 6, № 10, № 14, № 32, № 36, № 50, № 53, № 67, № 72, № 74, № 77, № 81 и трамваи № 4, № 5 и № 7 будут ходить до 01:00.