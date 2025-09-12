В Перми изменится движение транспорта в связи с проведением фестиваля «Симфония огня»

В субботу, 13 сентября, временно изменятся маршруты автобусов, а также будет продлена работа общественного транспорта. После окончания фестиваля в 23:00 пермяки и гости города смогут воспользоваться автобусами № 2, № 60, № 79 и № 80, рассказали в городском дептрансе.