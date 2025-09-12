Тепло в дома Байкальска начнут подавать с 15 сентября

На 15 сентября запланировано начало отопительного сезона в Байкальске. Власти города призывают обеспечить открытость подвальных помещений для проведения необходимых работ в домах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) администрации Байкальска.