Тепло в дома Байкальска начнут подавать с 15 сентября

На 15 сентября запланировано начало отопительного сезона в Байкальске. Власти города призывают обеспечить открытость подвальных помещений для проведения необходимых работ в домах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) администрации Байкальска.
Орган местного самоуправления напоминает, что важным условием бесперебойной работы системы теплоснабжения является обеспечение доступа к инженерным коммуникациям.
Ранее агентство писало, что в Байкальске прошло совещание по подготовке к отопительному сезону по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин проконтролировал подготовку города к отопительному сезону 2025−2026 годов.