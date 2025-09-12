Ричмонд
Тепло в дома Байкальска начнут подавать с 15 сентября

Власти города призвали обеспечить открытость подвальных помещений для проведения необходимых работ в домах.

Источник: IrkutskMedia.ru

На 15 сентября запланировано начало отопительного сезона в Байкальске. Власти города призывают обеспечить открытость подвальных помещений для проведения необходимых работ в домах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) администрации Байкальска.

Орган местного самоуправления напоминает, что важным условием бесперебойной работы системы теплоснабжения является обеспечение доступа к инженерным коммуникациям.

Ранее агентство писало, что в Байкальске прошло совещание по подготовке к отопительному сезону по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин проконтролировал подготовку города к отопительному сезону 2025−2026 годов.