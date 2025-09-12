Денис Мацуев представил мировую премьеру на юбилейном фестивале в Иркутске

В Иркутске со 2 по 18 сентября проходит юбилейный XX международный фестиваль «Звезды на Байкале». Художественный руководитель мероприятия, народный артист России Денис Мацуев, лично открыл музыкальный марафон и представил мировую премьеру своей новой программы.
Как сообщается на официальном сайте фестиваля, 11 сентября состоялся сольный концерт прославленного пианиста, в рамках которого он впервые исполнил произведения Шуберта, Шумана и Листа в новой интерпретации. Уже 13 сентября Мацуев выйдет на сцену вместе со скрипачом Владимиром Спиваковым и оркестром «Виртуозы Москвы», чтобы исполнить Первый концерт Бетховена.
— Моей мечтой было сделать Иркутск по-настоящему фестивальным городом. И мечта эта осуществилась, — поделился Денис Мацуев.
Фестиваль в этом году соберет более 500 музыкантов со всего мира.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что телеканал на бурятском языке запустили в Приангарье.