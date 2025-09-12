Денис Мацуев представил мировую премьеру на юбилейном фестивале в Иркутске

Как сообщается на официальном сайте фестиваля, 11 сентября состоялся сольный концерт прославленного пианиста, в рамках которого он впервые исполнил произведения Шуберта, Шумана и Листа в новой интерпретации. Уже 13 сентября Мацуев выйдет на сцену вместе со скрипачом Владимиром Спиваковым и оркестром «Виртуозы Москвы», чтобы исполнить Первый концерт Бетховена.