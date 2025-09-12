Общественные советники Москвы рассказали о патриотических проектах ТиНАО

Музей открылся 7 мая 2021 года. Сегодня его коллекция насчитывает уже более 600 экспонатов. Среди них — боевые награды, которые вручались за подвиги и военные заслуги, трогательные фронтовые письма, фотографии, портреты героев, а также личные документы: удостоверения, приказы и многое другое. Важно, что экспозицию активно пополняли сами жители района, чтобы будущие поколения помнили о защитивших Родину в 1941—1945 годах. Кроме того, здесь проходят памятные встречи, кинопоказы и экскурсии. Посетить музейную площадку может любой желающий бесплатно. Она работает по понедельникам и средам с 10:00 до 14:00 по адресу Краснопахорский район, село Красная Пахра, улица Фрунзе, 15.