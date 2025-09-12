Общественные советники Москвы рассказали о патриотических проектах ТиНАО

Общественные советники Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (ТиНАО) вместе с волонтерами гуманитарного центра собрали и отправили более 45 тонн гумпомощи с начала специальной военной операции. Также они создали музей «На рубеже» в Краснопахорском районе, посвященный героям Великой Отечественной войны и поддержали установку памятных пилонов с фотографиями и именами павших бойцов в районе Бекасово.
— Общественные советники — это неравнодушные и активные москвичи. Уже более 10 лет они участвуют в жизни города, помогают своим соседям, реализуют собственные проекты, проводят творческие мастер-классы, спортивные занятия, групповые экскурсии, занимаются благотворительностью и сбором гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и жителей новых территорий, — отметила заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Марина Прозорова.
Музей воинской славы.
Музей воинской славы «На рубеже», посвященный Великой Отечественной войне, был создан по инициативе общественного советника Лидии Безруковой в Краснопахорском районе. Именно она предложила открыть музей как дань уважения и вечной памяти о подвиге земляков-героев. Идею поддержала районная администрация, которая предоставила под экспозицию помещение. Активное участие в формировании экспозиции приняли общественные советники и члены совета ветеранов.
Музей открылся 7 мая 2021 года. Сегодня его коллекция насчитывает уже более 600 экспонатов. Среди них — боевые награды, которые вручались за подвиги и военные заслуги, трогательные фронтовые письма, фотографии, портреты героев, а также личные документы: удостоверения, приказы и многое другое. Важно, что экспозицию активно пополняли сами жители района, чтобы будущие поколения помнили о защитивших Родину в 1941—1945 годах. Кроме того, здесь проходят памятные встречи, кинопоказы и экскурсии. Посетить музейную площадку может любой желающий бесплатно. Она работает по понедельникам и средам с 10:00 до 14:00 по адресу Краснопахорский район, село Красная Пахра, улица Фрунзе, 15.
Троицкий гуманитарный центр.
В Троицке в 2022 году открыли гуманитарный центр. Предложили создать его активные жители, а администрация городского округа Троицк поддержала идею. Волонтеры, среди которых общественные советники, трудятся в шести группах по разным направлениям. Одна из команд ремонтирует средства реабилитации. Другая — плетет маскировочные сети и изготавливает тактические носилки для эвакуации раненых. Третья — шьет постельное белье и делает санитарно-гигиенические принадлежности для госпиталей. Еще есть группы, которые занимаются приемом гумпомощи и ее доставкой в зону специальной военной операции. За время работы центра собрано и отправлено более 25 тонн продуктов, 15 тонн одежды, 5 тонн дополнительного оборудования и инвентаря и более 3000 писем.
Проект «Живая память».
С 2015 по 2024 год в районе Бекасово жители реализовали патриотический проект «Живая память». Его цель — увековечить подвиги земляков — героев Великой Отечественной войны. Для этого у Монумента павшим воинам устанавливали специальные пилоны с именами и фотографиями бойцов. Проект развивался благодаря поддержке и непосредственной помощи общественных советников. Они взяли на себя сбор информации: обходили дома, общались с жителями и приглашали всех присоединиться к важному делу. В результате было собрано и представлено на пилонах более 480 фотографий и имен защитников Отечества.