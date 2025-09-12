Названы самые высокооплачиваемые специалисты в России

Аналитика зарплатных ожиданий по главным офисным профессиям за лето текущего года показала, что предлагаемые ежемесячные выплаты на указанных позициях выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 129 079 рублей при учёте полного рабочего дня.