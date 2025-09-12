Названы самые высокооплачиваемые специалисты в России

Прошлым летом тестировщики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами. Работодатели предлагали им в среднем 129 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования «Авито Работа».
Аналитика зарплатных ожиданий по главным офисным профессиям за лето текущего года показала, что предлагаемые ежемесячные выплаты на указанных позициях выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 129 079 рублей при учёте полного рабочего дня.
Тестировщик должен найти баги в программном обеспечении, провести проверку необходимого функционала, безопасности и удобства продукта, поэтому заработок в этой области зависит, как правило, от уровня и опыта работы.
Второе место в рейтинге заняли инженеры со средней зарплатой 105,5 тысяч в месяц. Тройку лидеров замкнули технологи с зарплатой 97,2 тысячи в месяц.
В ходе другого исследования россияне сами оценили свой уровень доходов. Как выяснилось, больше всего удовлетворены своим доходом водители и работники сферы безопасности.