В Ростове в этом году начнут строить новое отделение больницы скорой помощи

Ежесуточно в БСМП поступает до 400 больных, это самый крупный центр оказания экстренной медпомощи в регионе, рассказал главный врач учреждения Александр Пономарев. Существующее приемное отделение уже устарело и не справляется с таким потоком пациентов.
Чтобы ростовская БСМП соответствовала всем современным стандартам, на ее базе построят новое приёмное отделение. Средства на это — более полумиллиарда рублей — выделены по нацпроекту из федерального бюджета. Софинансирование обеспечил донской регион.
Строительство нового корпуса приемного покоя начнут до конца года, а открыть его планируют весной 2026 года. В новом отделении потоки пациентов будут разведены в соответствии с современными стандартами — для удобства диагностики и дальнейшей маршрутизации пациентов. На базе существующего здания развернут экстренный стационар.
«Это ключевой центр экстренной помощи в регионе, и его модернизация — наш приоритет. Новое модульное отделение позволит оказывать помощь максимально оперативно и эффективно, с разделением потоков пациентов и современной диагностикой. Мы продолжим системно обновлять материально-техническую базу медучреждений — это критически важно для спасения жизней людей и повышения качества медицинского обслуживания наших жителей», — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, ранее глава региона передал медикам БСМП ключи от 46 новых автомобилей скорой помощи.
За 8 месяцев 2025 года в БСМП обратились более 53 тысяч человек, госпитализированы свыше 35 тысяч пациентов, проведено более 27 тысяч операций, из них более 2 тысяч — высокотехнологичных.
Об этом сообщил Сайт администрации Ростовской области.