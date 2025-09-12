На Омском НПЗ раскрыли секреты производства топлива будущего

В условиях растущих требований к экологичности и эффективности топлива такие мероприятия становятся особенно актуальными. Они не только демонстрируют открытость компании, но и помогают обществу лучше понимать, как создаются и контролируются современные энергоносители. Омский НПЗ продолжает оставаться флагманом отрасли, сочетая передовые технологии с заботой об окружающей среде и интересах потребителей. Журналисты увидели, как как инновации и строгий контроль формируют будущее нефтепереработки в России. А также смогли оценить сложный и многогранный процесс, который в итоге обеспечивает надежность и безопасность топлива для потребителя.