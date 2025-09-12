На Омском НПЗ раскрыли секреты производства топлива будущего

Представители ведущих СМИ из 11 регионов Сибири и Урала стали участниками масштабного пресс-тура на Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ), организованного компанией «Газпром нефть». За день журналисты смогли увидеть, как современные технологии и строгий многоуровневый контроль обеспечивают выпуск топлива высочайшего качества, которое ежедневно поступает в более чем 40 регионов России.
Участники пресс-тура особое внимание уделили цифровым решениям, которые позволяют контролировать качество топлива в режиме реального времени. Система «Нефтеконтроль» собирает данные с датчиков, установленных на заводах, топливных терминалах, бензовозах и автозаправочных станциях.
«Эта система позволяет нам отслеживать параметры топлива на каждом этапе его пути — от производства до заправки автомобиля. Мы видим, что происходит в режиме онлайн, и можем оперативно реагировать на любые отклонения», — отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.
Омский НПЗ — крупнейший перерабатывающий комплекс компании и один из самых технологически продвинутых заводов в стране. Здесь производится каждый восьмой литр бензина и каждый десятый литр дизельного топлива в России.
«Каждый литр топлива, который мы выпускаем, проходит тщательную проверку в нашей современной лаборатории, работающей круглосуточно без выходных. Мы используем передовые методы анализа, чтобы гарантировать сохранение всех эксплуатационных характеристик продукта на пути от завода до конечного потребителя. Это наш вклад в уверенность автомобилистов по всей стране», — подчеркнул генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Журналисты увидели, как сырье превращается в готовую продукцию, а также познакомились с уникальной системой «Нефтеконтроль — Газпром нефть», которая стала настоящим прорывом в отрасли. Также прессе показали, как работают мобильные лаборатории ОНПЗ. Они проводят контрольные проверки качества бензина и дизельного топлива на АЗС по всей стране. Такие исследования выполняются ежемесячно, чтобы исключить малейшие риски снижения стандартов продукции.
Программа визита также включала посещение современной автозаправочной станции сети «Газпромнефть». Здесь гости смогли увидеть, как цифровые технологии меняют опыт заправки автомобилей. Например, расширенные сервисы самообслуживания и возможность оплаты топлива через мобильное приложение делают процесс максимально удобным для клиентов.
«Мы стремимся не только к тому, чтобы топливо было качественным, но и чтобы обслуживание на наших АЗС соответствовало современным стандартам комфорта. Это часть нашей стратегии по развитию доверия автомобилистов», — отметил Дмитрий Шепельский.
В условиях растущих требований к экологичности и эффективности топлива такие мероприятия становятся особенно актуальными. Они не только демонстрируют открытость компании, но и помогают обществу лучше понимать, как создаются и контролируются современные энергоносители. Омский НПЗ продолжает оставаться флагманом отрасли, сочетая передовые технологии с заботой об окружающей среде и интересах потребителей. Журналисты увидели, как как инновации и строгий контроль формируют будущее нефтепереработки в России. А также смогли оценить сложный и многогранный процесс, который в итоге обеспечивает надежность и безопасность топлива для потребителя.