В Самаре вырастет спрос на такси в День города

В Самаре местных жителей предупредили о росте спроса такси в День города. Сумма заказа увеличится после 20:00, сообщают в компании «Яндекс Go».
— Число заказов может увеличиться на 10−20% по сравнению с обычными выходными. Заказать машину лучше на 15−20 минут раньше или позже окончания вечерних концертов. Ажиотаж начнется с 20:00, — отметили в сообщении.
Сервис подчеркивает, что базовые тарифы не меняются в праздники, однако из-за количества желающих уехать будет намного сложнее. В пиковые часы возможно автоматическое включение повышающего коэффициента. Из-за высокого спроса такси сложнее вызвать от площади Куйбышева, Струковского сада, набережной и парка Гагарина.