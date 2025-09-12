Ричмонд
«Не сомневаюсь на долю процента»: Кадыров заявил, что доверяет некоторым людям

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что в его окружении есть люди, которым он полностью доверяет.

Кадыров отметил, что таких людей очень много, но не стал уточнять, кого именно он имеет ввиду.

— Я в них не сомневаюсь даже на долю процента. Перечислять их и называть каждого по имени займет много времени, — рассказал чеченский лидер в беседе с агентством.

До этого Кадыров рассказал о врагах, смотрящих «с отвращением и злобой», а также о противнике, который строит «свои планы» и «мечтает, чтобы мы сломались». При этом он не уточнил, кого имеет в виду под «врагами». Свою публикацию чеченский глава сопроводил видеозаписью, на которой он сначала едет верхом на коне, а затем идет с тростью на фоне горных каменных строений.

Глава республики на совещании с членами правительства Чечни ранее заявил, что его отсутствие на отдельных заседаниях не следует воспринимать как признак его смерти. Кадыров до этого также рассказал, что поклялся на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова отомстить за его смерть виновным.

