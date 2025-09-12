Ричмонд
«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту Петербурга

Авиакомпания «Аэрофлот» в аэропорту Пулково корректирует расписание путем переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных судах. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Причиной этого стали временные ограничения на прием и вылет воздушных судов, которые ввели в аэропорту Пулково.

— Пассажирам отмененных рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов, — добавили в Telegram-канале компании.

На данный момент ограничения действуют в четырех авиагаванях — в аэропортах городов Иваново, Пскова, Ярославля, а также в петербургском Пулково.

До этого глава региона Александр Дрозденко передал, что около 20 украинских беспилотников уничтожили в Ленинградской области. Обломки дронов упали в Тосно на улицах Промышленная и Чехова.

Ранее губернатор также сообщил, что в радиусе 100 километров от петербургского аэропорта Пулково ввели план «Ковер», атаку беспилотников отражает шестая армия ПВО.