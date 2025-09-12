«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту Петербурга

Авиакомпания «Аэрофлот» в аэропорту Пулково корректирует расписание путем переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных судах. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика.