Прокуроры выехали в Пулково для работы с пассажирами

Северо-Западная транспортная прокуратура 12 сентября контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал ведомства.

Сотрудники прокуратуры выехали в Пулково для организации мобильной приемной и работы с пассажирами.

В связи с атакой БПЛА в Пулково приостановлены прием и выпуск самолетов. По данным воздушной гавани на 6 часов утра, более чем на 2 часа задержаны 11 рейсов, отменены 14, на запасные аэродромы ушли восемь самолетов.

Авиакомпания «Аэрофлот» информирует, что из-за ограничений «вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолётах».

«Пассажирам отменённых рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов. Контакт-центр Аэрофлота функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах», — говорится в сообщении.

Обновление: лоукостер «Победа» также корректирует расписание рейсов.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, к 6 часам утра над регионом уничтожено более 30 беспилотников. Зафиксировано падение осколков и обломков беспилотников во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, в Ломоносовском районе вне населенных пунктов. В порту Приморск начались пожары — на одном из судов и на насосной станции, открытое горение ликвидировано. Люди, по словам Дрозденко, не пострадали.

