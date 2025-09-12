Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У воды в Казахстане появится паспорт

Казахстан создает цифровой водный кадастр с полной паспортизацией. С этим заявлением выступили 12 сентября 2025 года в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

В ведомстве подчеркнули, что в стране началась системная работа по ликвидации «черного рынка» воды. Так, министерство усиливает контроль за водопользованием совместно с Министерством внутренних дел (МВД) и Генеральной прокуратурой.

Также для борьбы с «черным рынком» воды разрабатываются дополнительные поправки в Правила пользования поливной водой, Административный и Водный кодексы.

Изменения призваны предотвратить незаконный водозабор из каналов. Разрабатывается система по цифровому мониторингу вегетации на базе Национальной информационной системы водных ресурсов.

Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Кроме того, планируется возобновить проведение паспортизации рек и озер с целью формирования государственного водного кадастра.

Теперь в рамках кадастра будут проводиться расчет и оценка поверхностных водных ресурсов как по всей стране, так и в пределах каждого водохозяйственного бассейна.

Еще прорабатывается проект по составлению каталогов ледников совместно с Центрально-Азиатским Региональным Гляциологическим центром.