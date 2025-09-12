Омский Минздрав сообщил о дефиците жизненно важных лекарств

Не хватает ректальной суспензии «Месалазин», которая используется при воспалении кишечника. Также наблюдаются трудности с приобретением таблеток «Азатиоприн», необходимых для лечения тяжёлых воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона и неспецифический язвенный колит.
Дополнительно существует дефицит таблеток «Кордарон», которые применяются для лечения нарушений ритма у пациентов с ишемической болезнью сердца и проблемами в работе левого желудочка, способствуя стабилизации нормальной работы сердца.
В Минздраве отметили, что пациенты, чьи рецепты на препараты находились на отсроченном обеспечении в обособленных подразделениях аптеки «Омское лекарство», были полностью обеспечены необходимыми медикаментами в первом квартале 2025 года.