Омский Минздрав сообщил о дефиците жизненно важных лекарств

Не хватает ректальной суспензии «Месалазин», которая используется при воспалении кишечника. Также наблюдаются трудности с приобретением таблеток «Азатиоприн», необходимых для лечения тяжёлых воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона и неспецифический язвенный колит.