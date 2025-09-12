Новосибирская область вошла в топ-2 по просроченной ипотеке в Сибири

За год просрочка по ипотечным кредитам в регионе увеличилась почти в полтора раза. К 1 августа 2025 года сумма просроченных платежей достигла 3,1 миллиарда рублей — это на 69% больше показателей прошлого года, о чём сообщают результаты исследования коллекторского агентства «Долговой консультант».