Новосибирская область вошла в топ-2 по просроченной ипотеке в Сибири

Сумма просроченных платежей у новосибирцев достигла 3.1 млрд. рублей.
За год просрочка по ипотечным кредитам в регионе увеличилась почти в полтора раза. К 1 августа 2025 года сумма просроченных платежей достигла 3,1 миллиарда рублей — это на 69% больше показателей прошлого года, о чём сообщают результаты исследования коллекторского агентства «Долговой консультант».
По размеру просроченной ипотеки Новосибирская область занимает второе место в Сибири, уступая только Красноярскому краю (3,4 миллиарда рублей). На третьем месте оказалась Тыва с долгом в 2,1 миллиарда рублей.
Ситуация в масштабах Сибири выглядит тревожно: общий долг по просроченной ипотеке достиг 16,3 миллиарда рублей (рост на 86%). По России показатель составил 146,1 миллиарда рублей, увеличившись на 64% за год.