Федеральные льготники Ростовской области могут изменить форму получения соцуслуг

— В натуральном виде набор соцуслуг включает в себя лекарственные препараты и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты питания для детей с инвалидностью, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно, — объяснила управляющий Отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.