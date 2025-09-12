Федеральные льготники Ростовской области могут изменить форму получения соцуслуг

До 1 октября 2025 года федеральные льготники Ростовской области могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ). Об этом сообщили в региональном отделении СФР.
— В натуральном виде набор соцуслуг включает в себя лекарственные препараты и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты питания для детей с инвалидностью, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно, — объяснила управляющий Отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.
На данный момент размер НСУ составляет 1728,46 рублей. Жители Дона могут выбрать, как получить набор: в натуральном виде, в денежном эквиваленте или в смешанном формате.
Чтобы начать получать услуги в 2026 году, нужно подать заявление до 1 октября. Если подать заявление позже, услуги начнут предоставляться только с 2027 года.