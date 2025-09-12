Красноярские ученые разработали инновационный метод ранней диагностики рака по анализу мочи

Специалисты Красноярского государственного медицинского университета и Красноярского краевого онкодиспансера представили революционный метод диагностики онкологических заболеваний. Новая технология позволяет выявлять рак на первоначальной стадии с помощью анализа мочи.
Как сообщил доцент кафедры онкологии и лучевой терапии КрасГМУ Эдуард Семенов, метод основан на анализе осадка мочи с помощью специального оборудования. При расщеплении образца злокачественные образования проявляются характерным свечением, что позволяет точно дифференцировать тип рака.
В настоящее время технология эффективно определяет три вида онкологических заболеваний: рак мочевого пузыря, рак почки, рак легкого.
Разработчики отмечают, что методика обладает значительным потенциалом для расширения диагностических возможностей и в перспективе может быть адаптирована для выявления других видов злокачественных образований.
Главный врач Красноярского краевого онкодиспансера Руслан Зуков подчеркнул, что ранняя диагностика критически важна для успешного лечения: «Новый метод позволяет значительно сократить время между первичным обращением пациента и началом терапии, что напрямую влияет на эффективность лечения».
Разработка велась междисциплинарной командой специалистов, включающей доцента кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии КрасГМУ Евгения Слепова. Внедрение инновационной технологии диагностики планируется в ближайшей перспективе в медицинских учреждениях края.