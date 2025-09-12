Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп недоволен Стармером: что стало причиной и как это повлияет на отношения двух стран

Politico: Трамп остался недоволен Стармером из-за увольнения посла в США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями премьер-министра Великобритании Кира Стармера, уволившего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона. Об этом пишет Politico.

Как передает издание, глава Белого дома ожидал личного уведомления от британского премьера об увольнении посла на фоне сообщения о скандальных связях дипломата с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

По данным источника изданием, американский лидер был раздражен формой проведения отставки и не исключил негативного влияния такого инцидента на свой предстоящий государственный визит в Великобританию.

Напомним, в четверг, 11 сентября, Стармер уволил Мандельсона после публикации в СМИ электронных писем, отправленных британским послом Эпштейну. В заявлении МИД Великобритании с критикой отметили «глубину и размах отношений» дипломата и скандального финансиста.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше