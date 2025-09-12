Трамп недоволен Стармером: что стало причиной и как это повлияет на отношения двух стран

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями премьер-министра Великобритании Кира Стармера, уволившего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона. Об этом пишет Politico.
Как передает издание, глава Белого дома ожидал личного уведомления от британского премьера об увольнении посла на фоне сообщения о скандальных связях дипломата с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
По данным источника изданием, американский лидер был раздражен формой проведения отставки и не исключил негативного влияния такого инцидента на свой предстоящий государственный визит в Великобританию.
Напомним, в четверг, 11 сентября, Стармер уволил Мандельсона после публикации в СМИ электронных писем, отправленных британским послом Эпштейну. В заявлении МИД Великобритании с критикой отметили «глубину и размах отношений» дипломата и скандального финансиста.