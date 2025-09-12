В Омске вновь задержали вылеты самолётов

Массовые задержки рейсов зафиксированы сегодня, 12 сентября, в Омском аэропорту. По расписанию не смогли отправиться семь рейсов.
Традиционные проблемные направления в Сочи, Москву и Санкт-Петербург пополнили вылеты в Казань и Иркутск.
Небольшие отклонения от графика коснулись рейсов в Сочи и Казань по 22 минуты; в Шереметьево и Домодедово — от 35 минут до 1,5 часов.
Рейс в Санкт-Петербург с 6−40 перенесён на 12−20.
Вылет в Иркутск задержан на 1,5 часа.
Напомним, 8 сентября по причине технической неисправности и позднего прибытия воздушного судна в Омск почти на 30 часов был задержан рейс в Москву авиакомпании «Уральские авиалинии».