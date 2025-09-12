Опубликованы кадры побега подозреваемого в убийстве активиста Кирка

ФБР опубликовало кадры побега подозреваемого в убийстве политического активиста Чарли Кирка с места преступления.
На опубликованном видеоролике можно заметить, как неизвестный мужчина спрыгивает с крыши здания и убегает в неизвестном направлении после убийства политактивиста.
Орудие убийства нашли в лесу неподалеку от университета. Правоохранители также собрали несколько улик на крыше, откуда проводились выстрелы: силовикам удалось снять отпечатки обуви, предплечья и ладони, передает сайт ФБР.
Власти США заплатят до 100 тысяч долларов за информацию о причастных к убийству Чарли Кирка. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Федерального бюро расследования.
Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления на кампусе университета, пуля попала в шею. После стрельбы на месте началась паника, и люди стали разбегаться в разные стороны.
Политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, но позже Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Кирк.