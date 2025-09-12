Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы кадры побега подозреваемого в убийстве активиста Кирка

ФБР опубликовало кадры побега подозреваемого в убийстве политического активиста Чарли Кирка с места преступления.

ФБР опубликовало кадры побега подозреваемого в убийстве политического активиста Чарли Кирка с места преступления.

На опубликованном видеоролике можно заметить, как неизвестный мужчина спрыгивает с крыши здания и убегает в неизвестном направлении после убийства политактивиста.

Орудие убийства нашли в лесу неподалеку от университета. Правоохранители также собрали несколько улик на крыше, откуда проводились выстрелы: силовикам удалось снять отпечатки обуви, предплечья и ладони, передает сайт ФБР.

Власти США заплатят до 100 тысяч долларов за информацию о причастных к убийству Чарли Кирка. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Федерального бюро расследования.

Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления на кампусе университета, пуля попала в шею. После стрельбы на месте началась паника, и люди стали разбегаться в разные стороны.

Политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, но позже Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Кирк.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше