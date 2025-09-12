59-летнего жителя Башкирии не могут отыскать уже 154 дня

По информации волонтеров, мужчина пропал без вести 154 дня назад — 11 апреля, он ушел из дома в селе Мраково Кугарчинского района и до сих пор не вернулся. Его рост — 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, светло-русые с проседью волосы и голубые глаза. Во что был одет — неизвестно.