Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

59-летнего жителя Башкирии не могут отыскать уже 154 дня

В Башкирии 5 месяцев разыскивают 59-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии почти месяц ведутся поиски 59-летнего Олега (Алексея) Манакова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

По информации волонтеров, мужчина пропал без вести 154 дня назад — 11 апреля, он ушел из дома в селе Мраково Кугарчинского района и до сих пор не вернулся. Его рост — 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, светло-русые с проседью волосы и голубые глаза. Во что был одет — неизвестно.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.