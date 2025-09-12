Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пулково частично ограничили регистрацию на внутренние рейсы

Аэропорт Пулково принял решение о частичном ограничении регистрации на рейсы внутрироссийских направлений. Об этом сообщили представители аэропорта. Ограничения введены в связи с необходимостью обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале.

Источник: Life.ru

«Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта», — говорится в сообщении.

В Пулково подчеркнули, что будут оперативно информировать пассажиров о развитии ситуации и принесли извинения за доставленные неудобства, отметив, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полётов, что является главным приоритетом гражданской авиации.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о введении плана «Ковёр» в воздушной гавани.

Сегодня ночью силы ПВО перехватили и уничтожили более 30 беспилотников над Ленинградской областью. Обломки БПЛА упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе. Кроме того, поступила информация о возгорании на борту судна в порту Приморск, которое было оперативно ликвидировано.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше