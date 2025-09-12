Срочная новость В Белгородской области стало известно об одном погибшем и 24 пострадавших за два дня непрерывных атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также глава области сообщил о 1200 эвакуированных детях в санатории и детские лагеря.
Гладков рассказал о погибших и пострадавших от атак ВСУ
