Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков рассказал о погибших и пострадавших от атак ВСУ

В Белгородской области стало известно об одном погибшем и 24 пострадавших за два дня непрерывных атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также глава области сообщил о 1200 эвакуированных детях в санатории и детские лагеря.

Срочная новость В Белгородской области стало известно об одном погибшем и 24 пострадавших за два дня непрерывных атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также глава области сообщил о 1200 эвакуированных детях в санатории и детские лагеря.