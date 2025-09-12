Юный новосибирец создал документальный фильм во время лечения от рака

Тимофей начал снимать короткие видео о своём лечении и постепенно создал целый фильм.
Тимофей Большаков, 14-летний житель Новосибирска, создал документальный фильм «РемиссиЯ», в котором рассказал о своём опыте борьбы с онкологическим заболеванием и поделился историями других пациентов. О творческом пути сына «АиФ Новосибирск» рассказала его мама.
Диагноз пришёл неожиданно во время летних каникул. Начавшиеся боли в спине сначала списали на усталость, но обследование показало серьёзный диагноз — острый т-лимфобластный лейкоз. Идея создания фильма родилась во время лечения. Тимофей начал снимать короткие видео о себе и других пациентах на телефон, и постепенно эти записи превратились в полноценный документальный проект.
Картина получила широкий резонанс после публикации в социальных сетях. Фильм быстро набрал популярность, и его заметили организаторы Московского фестиваля детского и юношеского кино «PARADOX». Сегодня работа Тимофея отмечена тремя кинопремиями.