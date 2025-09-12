Юный новосибирец создал документальный фильм во время лечения от рака

Диагноз пришёл неожиданно во время летних каникул. Начавшиеся боли в спине сначала списали на усталость, но обследование показало серьёзный диагноз — острый т-лимфобластный лейкоз. Идея создания фильма родилась во время лечения. Тимофей начал снимать короткие видео о себе и других пациентах на телефон, и постепенно эти записи превратились в полноценный документальный проект.