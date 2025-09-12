Ричмонд
Житель Пермского округа осужден за кражу радиаторов отопления

Суд вынес приговор ранее неоднократно судимому 19-летнему жителю Пермского муниципального округа.

Суд вынес приговор ранее неоднократно судимому 19-летнему жителю Пермского муниципального округа. Юноша признан виновным в совершении двух преступлений, квалифицируемых как кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о краже. В одно из помещений муниципалитета, которое в настоящее время законсервировано, проникли неизвестные и похитили чугунные радиаторы отопления общей массой 800 кг. Администрации был причинен материальный ущерб на сумму более 15 тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что фигурант, вступив в сговор с тремя несовершеннолетними, несколько дней приезжал вместе с ними на машине к указанному зданию. Незваные гости, проникнув внутрь через запасной вход на втором этаже, сняли батареи, загрузили в автомобиль и сдали в пункт приема металлолома, а вырученные деньги поделили. Уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних соучастников было выделено в отдельное производство.

Суд приговорил 19-летнего виновного к году исправительных работ.