Житель Пермского округа осужден за кражу радиаторов отопления

Стражи порядка установили, что фигурант, вступив в сговор с тремя несовершеннолетними, несколько дней приезжал вместе с ними на машине к указанному зданию. Незваные гости, проникнув внутрь через запасной вход на втором этаже, сняли батареи, загрузили в автомобиль и сдали в пункт приема металлолома, а вырученные деньги поделили. Уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних соучастников было выделено в отдельное производство.