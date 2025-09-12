«Он у меня заколдованный»: Пугачева прокомментировала слухи о замке в Грязи

Также в этом интервью она объяснила, почему решилась на эмиграцию после того, как ее мужа — юмориста Максима Галкина* — признали иноагентом. По словам певицы, одной из причин стала травля ее детей в школе после внесения телеведущего в реестр Минюста РФ.