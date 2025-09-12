«Он у меня заколдованный»: Пугачева прокомментировала слухи о замке в Грязи

Певица Алла Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой* прокомментировала слухи о своем шестиэтажном замке в подмосковной деревне Грязь.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что замок Пугачевой арестовали из-за неуплаты налогов, а соседи предлагали его взорвать. Помимо этого, в Сети также распространялись слухи о том, что замок якобы выставили на продажу.
— Он там и стоит, и пусть стоит. Все время, правда, хотят его конфисковать, отобрать, как будто это что-то ворованное. Он у меня заколдованный. Да какая разница? — заявила Алла Пугачева.
Также в этом интервью она объяснила, почему решилась на эмиграцию после того, как ее мужа — юмориста Максима Галкина* — признали иноагентом. По словам певицы, одной из причин стала травля ее детей в школе после внесения телеведущего в реестр Минюста РФ.
Ранее стало известно, что семья Пугачевой избежала налогов на замок, сэкономив 180 миллионов рублей. Оказалось, что недвижимость не была внесена в кадастровую карту участка. В результате по документам они платят налоги только за земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров, что составляет примерно 170 тысяч рублей в год.
*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.